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Barrios alertan por posibles desalojos

Se trata de un proyecto del oficialismo para modificar la Ley Nacional 27452 de barrios populares.

Salta Hoy

04 / 05 / 2026

 

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La propuesta incluye desalojos exprés, cambios en la ley del Manejo del Fuego, y mayores restricciones sobre expropiaciones por parte del Estado.

El oficialismo intentará cerrar un acuerdo con los bloques dialoguistas para poder firmar el despacho de comisión entre miércoles y jueves y así tratar esa iniciativa en una sesión el 14 de mayo.

Desde Salta, Dina Guaymás, referente del Asentamiento Tinkunaku, expresó su temor por el avance de la idea en el Congreso de la Nación.

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