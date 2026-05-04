Acoso digital: La acosaba solo por el parecido con la novia que había fallecido
Mientras Radio Salta cubría el caso de acoso en la Plaza General Manuel Belgrano, una mujer se acercó para contar su historia.
Salta Hoy
04 / 05 / 2026
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Hace un mes, una joven escrachó en redes sociales a un chico que la acosaba, publicando los mensajes y chats que le enviaba.
Este hombre le dijo que su novia había fallecido y comenzó a contactarla porque se parecía mucho a ella.
En sus mensajes, le decía que era bonita y en uno de ellos le dijo “traje un regalo, estoy en la puerta de tu casa”.
La joven decidió hacer pública su situación para encontrar ayuda y denunciarlo.
A pesar de las normativas y leyes, estos casos de acoso siguen ocurriendo, tanto en la calle como en el mundo digital.