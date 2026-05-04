Acoso digital: La acosaba solo por el parecido con la novia que había fallecido

Hace un mes, una joven escrachó en redes sociales a un chico que la acosaba, publicando los mensajes y chats que le enviaba.

Este hombre le dijo que su novia había fallecido y comenzó a contactarla porque se parecía mucho a ella.

En sus mensajes, le decía que era bonita y en uno de ellos le dijo “traje un regalo, estoy en la puerta de tu casa”.

La joven decidió hacer pública su situación para encontrar ayuda y denunciarlo.

A pesar de las normativas y leyes, estos casos de acoso siguen ocurriendo, tanto en la calle como en el mundo digital.