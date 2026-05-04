Acoso callejero: Un hombre fue detenido en pleno centro salteño
Esta mañana, en la Plaza General Manuel Belgrano, frente a la Central de Policía se vivió una situación alarmante.
04 / 05 / 2026
Un hombre fue detenido por la policía mientras gritaba "auxilio, no hice nada".
La escena se tornó confusa cuando se observó a una mujer temblando cerca de una oficial.
La damnificada de 35 años denunció que viene siendo acosada durante un año por el mismo sujeto, quien tendría la misma edad.
En un acto valiente, decidió llamar al Sistema de Emergencias 911 y denunciarlo. Afortunadamente, no sufrió lesiones durante el incidente.
El caso resalta la importancia de visibilizar el acoso callejero y la necesidad de que las víctimas se sientan apoyadas para denunciar.