Quieren una ley para prevenir futuras amenazas virales escolares
“No buscamos criminalizar a los chicos que hicieron eso, pero necesitamos herramientas para saber cómo actuar correctamente”, dijo el diputado Eduardo Virgili, representante de La Libertad Avanza.
Salta Hoy
04 / 05 / 2026
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El protocolo indica que los tutores deberán dar a conocer -de forma confidencial- a las autoridades de la escuela si el chico tiene acceso a armas de fuego.
“Este proyecto no tiene tintes políticos”, indicó el legislador.