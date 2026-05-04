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Quieren una ley para prevenir futuras amenazas virales escolares

“No buscamos criminalizar a los chicos que hicieron eso, pero necesitamos herramientas para saber cómo actuar correctamente”, dijo el diputado Eduardo Virgili, representante de La Libertad Avanza.

Salta Hoy

04 / 05 / 2026

 

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El protocolo indica que los tutores deberán dar a conocer -de forma confidencial- a las autoridades de la escuela si el chico tiene acceso a armas de fuego.

“Este proyecto no tiene tintes políticos”, indicó el legislador.

 

 

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