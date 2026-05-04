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Monolito recuerda la memoria de salteños caídos en Malvinas

Se trata de tres marinos fallecidos durante el hundimiento del Ara Belgrano en el conflicto de 1982, quienes estaban inhumados en nichos comunes en el cementerio capitalino San Antonio de Padua.

Salta Hoy

04 / 05 / 2026

 

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Se trata de Mario Rolando Alancay, Ramón Vicente Fabián y Bernardino Isidoro Campos.

Sus féretros fueron depositados en un mausoleo en el ingreso al cementerio donde además se levantó un monolito que recuerda la entrega a la Patria de los tres salteños.

Esta mañana se llevó adelante un acto especial encabezado por el intendente Emiliano Durand.

Al respecto Luis Fernando, dijo que su hermano mayor fue un ejemplo de servicio y dedicación a la patria, sirviendo toda su vida en la armada, y su familia estuvo profundamente involucrada en la defensa nacional durante el conflicto, con varios miembros participando activamente.

Destacó la importancia del reconocimiento y agradecimiento hacia quienes defendieron al país, y la satisfacción de que los héroes tengan el lugar que merecen en el cementerio, para que la ciudadanía los recuerde y valore su sacrificio.

 

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