Llaman a vacunar a niños salteños
Ante la baja de inoculaciones en todo el país, autoridades sanitarias solicitan a la población extremar la concientización para alcanzar la inoculación del 95% de la población.
Salta Hoy
04 / 05 / 2026
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Así lo dijo la doctora Adriana Jure, responsable el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Salta.
“A veces la gente tiene una información errónea o muchos mitos erróneos en relación a las vacunas”, dijo la funcionaria.
Jure responsabilizó a esta ola mundial al grupo denominado “antivacunas”.
Por otro lado mencionó el caso de una nena que falleció por tétanos en Santa Fe.
Y recordó que la vacuna contra el tétanos se puede colocar durante toda la vida.