Llaman a vacunar a niños salteños

Así lo dijo la doctora Adriana Jure, responsable el área de inmunizaciones del Ministerio de Salud de Salta.

“A veces la gente tiene una información errónea o muchos mitos erróneos en relación a las vacunas”, dijo la funcionaria.

Jure responsabilizó a esta ola mundial al grupo denominado “antivacunas”.

Por otro lado mencionó el caso de una nena que falleció por tétanos en Santa Fe.

Y recordó que la vacuna contra el tétanos se puede colocar durante toda la vida.