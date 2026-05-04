El whatsApp para buscar trabajo tiene casi 3 mil interacciones
Así lo dijo esta mañana Victoria Falú, coordinadora de la oficina de empleo de la Municipalidad de Salta. Manejada con Inteligencia Artificial, la herramienta contacta a quienes buscan trabajo con empresas que ofrecen un puesto laboral determinado.
Salta Hoy
04 / 05 / 2026
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Durante las primeras horas de funcionamiento, se produjeron 350 inscripciones.
“Deberemos esperar aún para conocer si hubo un puesto laboral otorgado mediante este método” manifestó la funcionaria.
La primera etapa será exclusiva para el registro de trabajadores, quienes ya pueden inscribirse al 3875455682.