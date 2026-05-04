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Aumento en Salta de circulación de virus respiratorios y baja vacunación antigripal

La situación generó preocupación entre los especialistas. La alta transmisibilidad del virus de la gripe H3N2 se combina con un descenso en la vacunación antigripal.

Salta Hoy

04 / 05 / 2026

 

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El pediatra Antonio Salgado indicó que más del 90% de las consultas médicas son por cuadros respiratorios. 

Además, el infectólogo Hugo Pizzi advirtió sobre el riesgo de perder la inmunidad de rebaño debido a la baja cobertura vacunal. 

A nivel nacional, las dosis están disponibles desde marzo, pero la adhesión sigue siendo insuficiente. 

Los expertos insisten en la importancia de vacunar a los grupos más vulnerables para mitigar el impacto.

 

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