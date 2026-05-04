Aumento en Salta de circulación de virus respiratorios y baja vacunación antigripal

El pediatra Antonio Salgado indicó que más del 90% de las consultas médicas son por cuadros respiratorios.

Además, el infectólogo Hugo Pizzi advirtió sobre el riesgo de perder la inmunidad de rebaño debido a la baja cobertura vacunal.

A nivel nacional, las dosis están disponibles desde marzo, pero la adhesión sigue siendo insuficiente.

Los expertos insisten en la importancia de vacunar a los grupos más vulnerables para mitigar el impacto.