Campo Quijano: Atropellaron y mataron a un mujer y serán juzgados desde este martes

El hecho tuvo lugar en 2023. Según consta en la causa, esa noche, a la salida de un local bailable, el automóvil conducido por uno de los acusados atropelló intencionalmente a la mujer y, seguidamente, con colaboración de su hermano, se dio a la fuga.

Según las denuncias de los familiares de la víctima, los acusados, Ramiro y Federico López, discutieron con Maria José dentro del boliche. A la salida del mismo, la persiguieron con el auto, la atropellaron y cuando estaba tendida en el piso retrocedieron para aplastarla.

La reconstrucción de la familia: “la aplastaron dos veces”

Capilla que hizo Mario, el padre de María José Cabrera en su memoria