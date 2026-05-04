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Campo Quijano: Atropellaron y mataron a un mujer y serán juzgados desde este martes

La víctima se llamaba María José Cabrera de 36 años quien murió en el Hospital San Bernardo luego de varios días de agonía.

Salta Hoy

04 / 05 / 2026

 

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El hecho tuvo lugar en 2023. Según consta en la causa, esa noche, a la salida de un local bailable, el automóvil conducido por uno de los acusados atropelló intencionalmente a la mujer y, seguidamente, con colaboración de su hermano, se dio a la fuga. 

Según las denuncias de los familiares de la víctima, los acusados, Ramiro y Federico López, discutieron con Maria José dentro del boliche. A la salida del mismo, la persiguieron con el auto, la atropellaron y cuando estaba tendida en el piso retrocedieron para aplastarla. 

La reconstrucción de la familia: “la aplastaron dos veces”

Capilla que hizo Mario, el padre de María José Cabrera en su memoria

 

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