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Un Corsa robado en Barrio Castañares fue encontrado en calle San Juan al 2200

Esta madrugada, un vecino de la zona oeste de la ciudad, alertó a la policía sobre un vehículo sospechoso entre el barrio Santa Victoria y el barrio Libertador.

Salta Hoy

05 / 05 / 2026

 

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El automóvil tenía el baúl abierto y le faltaban varios elementos, como la batería, los faros delanteros, el estéreo y el tubo de gas. 

Se determinó que el vehículo era un Chevrolet Corsa que había sido robado en las últimas horas en la zona de departamentos del Barrio Castañares, Grupo 480 Viviendas.

Además, se encontraron restos de una soga en el lugar, que sería la evidencia del traslado del automóvil. 

La policía mantiene una custodia en la zona mientras se esperaba la denuncia de la propietaria, que había llamado ayer al mediodía al Sistema de Emergencias 911 por la falta del vehículo que estaba estacionado en su domicilio.

 

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