Fuerzas salteñas se entrenaron en el manejo de emergencias

La actividad se desarrolló en el Campo Militar y reunió a organismos nacionales, provinciales y municipales en un entrenamiento conjunto destinado a fortalecer la capacidad de respuesta frente a emergencias y desastres naturales.

Para llevar a cabo estas prácticas de alto nivel, los participantes cumplieron con estrictos requisitos que garantizan la operatividad, incluyendo un excelente estado físico y el equipamiento de protección personal adecuado para tareas de riesgo.

Ignacio Vilchez, subsecretario de Defensa Civil aseguró que la experiencia fue muy buena.

Agregó que el año pasado se registraron en Salta más de 80 focos de incendio en agosto. “Todo se agrava por la presencia del pasto cubano y la irresponsabilidad del hombre”, manifestó.

Indicó que comenzó por parte del gobierno de la provincia y varios municipios el desmalezamiento del pasto cubano sobre todo en el Valle de Lerma.

“Además pedimos a todos los propietarios que mantengan los espacios verdes y baldíos limpios y libres de todo tipo de malezas”, manifestó Vilchez.

Finalmente mencionó que el año pasado se quemaron más de 16 mil hectáreas por fuegos intencionales o accidentales

Vilchez dijo que la temporada de heladas comenzará en junio y julio, atento al cambio climático.