La muerte de Rosmery Aramayo Torres será juzgada por un jurado popular
La decisión se tomó en la audiencia de control de acusación en Tartagal, dadas las características y la gravedad del hecho.
Salta Hoy
05 / 05 / 2026
Los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina representaron al Ministerio Público.
El juez Marcelo Alvarado elevó la causa a juicio.
El único acusado es su pareja, José Eduardo Miranda de 51 años, por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.
El magistrado rechazó el pedido de nulidad de la defensa del imputado.
La fiscalía sostiene la presunción de femicidio, a pesar de que el cuerpo no fue encontrado hasta la fecha.
Rosmery Aramayo Torres está desaparecida desde enero de 2025 y se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por información certera sobre su paradero.