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La muerte de Rosmery Aramayo Torres será juzgada por un jurado popular

La decisión se tomó en la audiencia de control de acusación en Tartagal, dadas las características y la gravedad del hecho.

Salta Hoy

05 / 05 / 2026

 

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Los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina representaron al Ministerio Público. 

El juez Marcelo Alvarado elevó la causa a juicio. 

El único acusado es su pareja, José Eduardo Miranda de 51 años, por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El magistrado rechazó el pedido de nulidad de la defensa del imputado. 

La fiscalía sostiene la presunción de femicidio, a pesar de que el cuerpo no fue encontrado hasta la fecha. 

Rosmery Aramayo Torres está desaparecida desde enero de 2025 y se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por información certera sobre su paradero.

 

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