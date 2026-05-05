La muerte de Rosmery Aramayo Torres será juzgada por un jurado popular

Los fiscales Gonzalo Ariel Vega, Pablo Cabot y Rafael José Medina representaron al Ministerio Público.

El juez Marcelo Alvarado elevó la causa a juicio.

El único acusado es su pareja, José Eduardo Miranda de 51 años, por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

El magistrado rechazó el pedido de nulidad de la defensa del imputado.

La fiscalía sostiene la presunción de femicidio, a pesar de que el cuerpo no fue encontrado hasta la fecha.

Rosmery Aramayo Torres está desaparecida desde enero de 2025 y se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos por información certera sobre su paradero.