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Nueva audiencia pública por la tarifa del agua

Lo anticipó por Radio Salta, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Provinciales, Carlos Saravia.

Salta Hoy

05 / 05 / 2026

 

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“La gente no tiene plata para pagar las necesidades básicas ni el pago de los servicios esenciales, algo que nos preocupa muchísimo”, dijo.

Mencionó la anarquía en la que se encuentran los barrios privados o urbanizaciones abiertas en relación a los servicios de agua y cloacas.

Recordó que de todos los barrios privados existentes en la provincia, sólo 42 se encuentran inscriptas en el Ente.

Además agregó que muchas de las urbanizaciones “roban” el agua potable porque no pidieron permiso para concesión de agua para abastecimiento poblacional.

 

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