Exitosa Feria emprendedora por la Salud Mental

El área de Terapia Ocupacional del nosocomio estuvo a cargo del asesoramiento y marketing de la feria que se repetirá en junio.

La licenciada Rita León, explicó que la feria surgió como una extensión de los talleres de terapia ocupacional para que pacientes y personal pudieran presentar y vender sus productos, generando así ingresos y fortaleciendo su autoestima y habilidades para la vida cotidiana.

La experiencia ha sido positiva y terapéutica, permitiendo que incluso quienes dudaban de sus capacidades lograran vender todo lo que ofrecían.

El evento se realiza cada 45 días para dar tiempo a la producción y ha ido creciendo en cantidad y variedad de stands y productos, sumando nuevos emprendedores y propuestas.

Para la próxima edición, planean integrar aún más a los expositores mediante premios y sorteos, fomentando la motivación y la integración.