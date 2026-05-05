Exitosa Feria emprendedora por la Salud Mental
El evento se llevó a cabo en el patio del hospital Miguel Ragone y estuvo destinado a toda la comunidad. En los 21 stands presentes, familiares y pacientes ofrecieron productos de sus emprendimientos independientes.
Salta Hoy
05 / 05 / 2026
El área de Terapia Ocupacional del nosocomio estuvo a cargo del asesoramiento y marketing de la feria que se repetirá en junio.
La licenciada Rita León, explicó que la feria surgió como una extensión de los talleres de terapia ocupacional para que pacientes y personal pudieran presentar y vender sus productos, generando así ingresos y fortaleciendo su autoestima y habilidades para la vida cotidiana.
La experiencia ha sido positiva y terapéutica, permitiendo que incluso quienes dudaban de sus capacidades lograran vender todo lo que ofrecían.
El evento se realiza cada 45 días para dar tiempo a la producción y ha ido creciendo en cantidad y variedad de stands y productos, sumando nuevos emprendedores y propuestas.
Para la próxima edición, planean integrar aún más a los expositores mediante premios y sorteos, fomentando la motivación y la integración.