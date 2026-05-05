 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Exitosa Feria emprendedora por la Salud Mental

El evento se llevó a cabo en el patio del hospital Miguel Ragone  y estuvo destinado a toda la comunidad. En los 21 stands presentes, familiares y pacientes ofrecieron productos de sus emprendimientos independientes.

Salta Hoy

05 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El área de Terapia Ocupacional del nosocomio estuvo a cargo del asesoramiento y marketing de la feria que se repetirá en junio.

La licenciada Rita León, explicó que la feria surgió como una extensión de los talleres de terapia ocupacional para que pacientes y personal pudieran presentar y vender sus productos, generando así ingresos y fortaleciendo su autoestima y habilidades para la vida cotidiana. 

La experiencia ha sido positiva y terapéutica, permitiendo que incluso quienes dudaban de sus capacidades lograran vender todo lo que ofrecían. 

El evento se realiza cada 45 días para dar tiempo a la producción y ha ido creciendo en cantidad y variedad de stands y productos, sumando nuevos emprendedores y propuestas. 

Para la próxima edición, planean integrar aún más a los expositores mediante premios y sorteos, fomentando la motivación y la integración.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO