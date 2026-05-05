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Piden más padrinos y madrinas para niños y adolescentes vulnerables

Autoridades de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de Salta encabezaron hoy una campaña de difusión del programa Sistemas Alternativos.

Salta Hoy

05 / 05 / 2026

 

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Lo hicieron con la presencia de stands en Plazoleta IV Siglos.

Estos programas tienen el objetivo de vincular socialmente a chicas y chicos que hoy residen en hogares de cuidado.

“Es la presencia de la comunidad sin la necesidad de adoptarlos”  dijo Graciela Marañón, directora de Sistemas Alternativos.

Según establece este instrumento: un padrino, madrina o familia de padrinazgo/madrinazgo es una figura de apoyo, de referencia y sostén que acompaña, de distintas formas (según el tipo de padrinazgo/madrinazgo), a niñas y niños en cuidados alternativos, en dispositivos proteccionales, en familias solidarias o en familia ampliada o con referente afectivo. 

“Los padrinos o madrinas pueden sacarlos a pasear al parque, a tomar un helado, llevarlos al cine o festejarles su cumpleaños”, mencionó Marañón.

Los interesados en ser padrinos o madrinas pueden dirigirse a Balcarce 648 o escribir al whatsapp 3875-25-77-90.


 

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