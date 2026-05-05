Regulan la venta de vapeadores y bolsitas de nicotina

El Gobierno eliminó una prohibición de venta de productos de nicotina que regía en el país desde hacía más de 10 años.

A través de una resolución conjunta de los ministerios de Economía y Salud, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y la Jefatura de Gabinete, se habilitó la comercialización de vapeadores, bolsitas de nicotina y dispositivos de tabaco calentado, entre otros, siempre que estén “debidamente registrados”.

El texto fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.

“No se si ahora el estado controlará la venta y uso a estas nuevas formas de tabaquismo”, expresó por Radio Salta, el médico cardiólogo Sebastián Schanz.

El profesional mencionó que todos estos dispositivos contienen nicotina, por tanto tienen poder adictivo.

“No está probado que estas alternativas sean buenas para la salud de los no fumadores”, expresó el cardiólogo, pero mencionó que es una opción para los fumadores.

Comparó al narguile con el cigarrillo porque “tiene combustión”. “No es inocuo”, subrayó.

Finalmente mencionó que la medida de prohibición de fumar en lugares de trabajo, restaurantes, y espacios públicos fue muy efectiva porque obligó a reducir el consumo de nicotina a muchas personas.