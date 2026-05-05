52 chicos salteños esperan ser adoptados en la provincia

Actualmente hay 52 niños y niñas declarados en situación de adoptabilidad y en convocatoria pública, lo que significa que ya se agotaron las búsquedas locales y provinciales y esperan que alguien se postule para adoptarlos, dijo.

El número es dinámico, ya que pueden ingresar nuevos pedidos en cualquier momento, y cuando hay personas inscriptas, el proceso de vinculación con los niños puede comenzar rápidamente, resolviéndose en aproximadamente una semana, explicó Palomo.