52 chicos salteños esperan ser adoptados en la provincia
Lo confirmó por Radio Salta, el licenciado Matías Palomo, coordinador del equipo interdisciplinario de la Secretaría Tutelar del Poder Judicial.
Salta Hoy
05 / 05 / 2026
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Actualmente hay 52 niños y niñas declarados en situación de adoptabilidad y en convocatoria pública, lo que significa que ya se agotaron las búsquedas locales y provinciales y esperan que alguien se postule para adoptarlos, dijo.
El número es dinámico, ya que pueden ingresar nuevos pedidos en cualquier momento, y cuando hay personas inscriptas, el proceso de vinculación con los niños puede comenzar rápidamente, resolviéndose en aproximadamente una semana, explicó Palomo.