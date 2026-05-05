Implementan narcotest obligatorio para los funcionarios públicos salteños
El DNU lleva la firma del gobernador Sáenz. Incluye a los tres poderes del Estado y a los municipios.
Salta Hoy
05 / 05 / 2026
El sistema de control sobre la función pública en Salta dio un paso significativo.
La Provincia activó el narcotest obligatorio para todos los funcionarios, en una medida que incluye a los tres poderes del Estado y a los municipios.
La Ley Provincial Nº 8533 fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial.
La normativa establece controles periódicos y sorpresivos para garantizar su efectividad.
El texto incorpora garantías para los funcionarios. Se destaca el resguardo de la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de solicitar una contraprueba.
Con esta acción, Salta busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos.