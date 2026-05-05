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Implementan narcotest obligatorio para los funcionarios públicos salteños

El DNU lleva la firma del gobernador Sáenz. Incluye a los tres poderes del Estado y a los municipios.

Salta Hoy

05 / 05 / 2026

 

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El sistema de control sobre la función pública en Salta dio un paso significativo.

La Provincia activó el narcotest obligatorio para todos los funcionarios, en una medida que incluye a los tres poderes del Estado y a los municipios. 

La Ley Provincial Nº 8533 fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial. 

La normativa establece controles periódicos y sorpresivos para garantizar su efectividad. 

El texto incorpora garantías para los funcionarios. Se destaca el resguardo de la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de solicitar una contraprueba.

Con esta acción, Salta busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos.


 

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