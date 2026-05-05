Implementan narcotest obligatorio para los funcionarios públicos salteños

El sistema de control sobre la función pública en Salta dio un paso significativo.

La Provincia activó el narcotest obligatorio para todos los funcionarios, en una medida que incluye a los tres poderes del Estado y a los municipios.

La Ley Provincial Nº 8533 fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial.

La normativa establece controles periódicos y sorpresivos para garantizar su efectividad.

El texto incorpora garantías para los funcionarios. Se destaca el resguardo de la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de solicitar una contraprueba.

Con esta acción, Salta busca fortalecer la transparencia y la responsabilidad en el ejercicio de cargos públicos.



