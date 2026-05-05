Peligro en la cornisa: Vacas sueltas casi provocan un accidente cerca de La Caldera
Los animales fueron encontrados en la pequeña banquina de la Ruta Nacional 9 casi llegando a esa localidad.
Salta Hoy
05 / 05 / 2026
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El peligroso camino de cornisa es recorrido por cientos de vehículos a diario.
Un automovilista denunció la presencia de los ejemplares vacunos por lo que los uniformados actuaron de inmediato y atraparon a 10 animales que fueron trasladados al Departamento de Caballería para su resguardo.
El propietario del ganado será notificado y multado.