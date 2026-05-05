Peligro en la cornisa: Vacas sueltas casi provocan un accidente cerca de La Caldera

El peligroso camino de cornisa es recorrido por cientos de vehículos a diario.

Un automovilista denunció la presencia de los ejemplares vacunos por lo que los uniformados actuaron de inmediato y atraparon a 10 animales que fueron trasladados al Departamento de Caballería para su resguardo.

El propietario del ganado será notificado y multado.