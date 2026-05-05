 imagen

EN VIVO 17:00 a 19:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Cristal Pardo

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Peligro en la cornisa: Vacas sueltas casi provocan un accidente cerca de La Caldera

Los animales fueron encontrados en la pequeña banquina de la Ruta Nacional 9 casi llegando a esa localidad.

Salta Hoy

05 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El peligroso camino de cornisa es recorrido por cientos de vehículos a diario.

Un automovilista denunció la presencia de los ejemplares vacunos por lo que los uniformados actuaron de inmediato y atraparon a 10 animales que fueron trasladados al Departamento de Caballería para su  resguardo. 

El propietario del  ganado será notificado y multado.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO