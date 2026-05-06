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Tragedia en Rivadavia: murieron dos operarios de Aguas del Norte

Los trabajadores perdieron la vida mientras realizaban tareas de mantenimiento en una cámara cloacal en Rivadavia Banda Sur. Familiares de los fallecidos denuncian precariedad en el lugar de trabajo.

Salta Hoy

06 / 05 / 2026

 

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El trágico accidente ocurrido este martes a las 19:45 en Rivadavia Banda Sur, que involucró a operarios de Aguas del Norte, dejó dos muertos y dos trabajadores heridos. 

Según los primeros datos, los cuatro hombres trabajaban en el mantenimiento preventivo de la cámara. 

En ese punto dos fallecieron y los trabajadores heridos fueron trasladados al Hospital de Orán, uno de ellos a la Unidad de Terapia Intermedia.

La empresa colabora con las autoridades para esclarecer las causas del hecho.

En las redes sociales el padre de una de una de las víctimas mostró un video donde se puede observar el lugar del luctuoso hechos.

A su turno, el ingeniero Juan Bazán, gerente general de la empresa Aguas del Norte, aseguró que “a todos los empleados se les provee de los elementos de seguridad necesarios para las diferentes tareas en la red de agua y la red de placas”.

Agregó que en las cámaras de cloacas es habitual que se concentren gases. “Para el trabajo en esos lugares hay un protocolo: La tarea debe realizarse en equipo, se debe abrir la cámara, permitir la ventilación adecuada y luego ingresar con equipos”, manifestó Bazán.

“Este tiempo de tareas son realizadas a diario por nuestro personal en toda la provincia y es la primera vez que sucede algo así”, resaltó.

Dijo que la empresa entrega a los trabajadores máscaras con oxígeno, arneses y aparejos.

Finalmente  actualizó la situación de los operarios involucrados, destacando que uno de los trabajadores fue trasladado a la Unidad de Terapia Intermedia, debido a la gravedad de sus heridas. “El segundo operario está fuera de peligro y es probable que hoy sea dado de alta”, manifestó Bazán.

Reiteró que la empresa espera un informe de la justicia sobre lo ocurrido ayer en Rivadavia. “No sabemos por qué ocurrió esto y tenemos que ser prudentes”, expresó. 

Los operarios fallecidos están identificados como Raúl Torres y Emanuel Aguirre.

 

 

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