Campo Quijano: Juicio por el arrollamiento fatal de María José Cabrera

Un testigo aseguró haber visto el día del hecho, la discusión entre la víctima y uno de los acusados en el interior de una carpa bailable.

Además aseguró que el intercambio verbal continuó en la vía pública.

Maria José Cabrera se ubicó frente al vehículo y allí sucedió el primer atropello. Cuando ella estaba en el suelo, los sujetos dieron marcha atrás y volvieron a embestirla.

Para la jornada de hoy se prevé la declaración de testigos presenciales del hecho.