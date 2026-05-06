Campo Quijano: Juicio por el arrollamiento fatal de María José Cabrera
Este martes los dos hermanos acusados del homicidio se negaron a declarar ante el juez.
Salta Hoy
06 / 05 / 2026
VER GALERÍA
Un testigo aseguró haber visto el día del hecho, la discusión entre la víctima y uno de los acusados en el interior de una carpa bailable.
Además aseguró que el intercambio verbal continuó en la vía pública.
Maria José Cabrera se ubicó frente al vehículo y allí sucedió el primer atropello. Cuando ella estaba en el suelo, los sujetos dieron marcha atrás y volvieron a embestirla.
Para la jornada de hoy se prevé la declaración de testigos presenciales del hecho.