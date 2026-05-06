Usuarios rurales perderán subsidios de energía por falta de pago

La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.

El informe técnico del Ente reveló un incumplimiento generalizado en los pagos.

Se estima que el monto total de subsidios que se dejará de otorgar supera los 8 millones de pesos mensuales.

A pesar de la baja del subsidio, los usuarios seguirán recibiendo energía, pero deberán pagar la tarifa completa.



