Usuarios rurales perderán subsidios de energía por falta de pago
El Ente Regulador de los Servicios Públicos decidió eliminar el subsidio de energía eléctrica para 3.066 usuarios del sistema disperso. Esta medida afecta a quienes tienen deudas prolongadas, acumulando más de 36 facturas impagas.
Salta Hoy
06 / 05 / 2026
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La resolución fue publicada en el Boletín Oficial de la Provincia.
El informe técnico del Ente reveló un incumplimiento generalizado en los pagos.
Se estima que el monto total de subsidios que se dejará de otorgar supera los 8 millones de pesos mensuales.
A pesar de la baja del subsidio, los usuarios seguirán recibiendo energía, pero deberán pagar la tarifa completa.