La limpieza de los calefactores tiene un costo de 40 mil pesos

Por Radio Salta, Juan Carlos Pacheco, miembro de la Asociación de Gasistas de Salta así lo lo comentó.

Por otro lado recordó que los artefactos deben mostrar una llama color azul, para demostrar el buen funcionamiento de los quemadores y así evitar accidentes con el monóxido de carbono.

“La limpieza de cada artefacto tiene un costo aproximado de 35 o 40 mil pesos cada uno”, dijo el técnico.

Finalmente recordó que la empresa Naturgy tiene un listado de gasistas matriculados distribuidos en todo el territorio provincial.

Los interesados pueden visitar la pagina web www.naturgynoa.com.ar/instaladores