Incautaron 71 kilos de cocaína dentro del tanque de combustible de un camión de carga

Fue el resultado de una investigación conjunta entre Gendarmería Nacional, Policía Federal y la Policía de Salta.

Durante un control en la Ruta Nacional Nº9, los gendarmes notaron irregularidades en dos tanques del camión.

Con un escáner móvil, confirmaron la presencia de 70 ladrillos de droga.

Además, se interceptó un vehículo "puntero" y tres personas fueron detenidas.

La Unidad Fiscal Federal de Salta se hizo cargo del caso y ordenó el secuestro de los vehículos y los celulares involucrados.