 imagen

EN VIVO 00:00 a 00:30 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 00:30 a 1:00 HRS

 

Trilogía de la Fe

PROX. 01:00 a 4:00 HRS

 

Música Programada

La mejor selección musical.

PROX. 04:00 a 5:00 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 05:30 a 6:00 HRS

 

Nuevo Milenio

Nuevo Milenio

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Avanza un convenio con Nación para recuperar la Ruta Nacional 9/34

Es para el tramo entre Metán y Rosario de la Frontera. El gobernador Sáenz se reunió con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Campoy. También discutieron la continuidad de trabajos en el puente sobre el río Vaqueros y acordaron el reinicio de los trabajos en el corredor bioceánico.

Salta Hoy

06 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy, con el objetivo de gestionar el flujo de fondos para obras en territorio salteño. 

Como resultado de la gestión, se logró avanzar en un convenio específico para la recuperación de la Ruta Nacional 9/34, en el tramo que une Rosario de la Frontera con Metán, brindando respuestas a una histórica deuda con el sur provincial.

El gobernador Sáenz manifestó: “No me voy a cansar de reclamar lo que nos corresponde. Defender a Salta es esto: insistir y trabajar todos los días para que las obras se concreten y las soluciones lleguen. Los salteños no podemos seguir esperando”.

En tanto se avanzó con las gestiones para la continuidad de los trabajos del puente sobre río Vaqueros.

Otro de los ejes centrales fue la consolidación del corredor bioceánico. El mandatario y el funcionario nacional acordaron el próximo reinicio de los 18 kilómetros del Tramo 3 (Alto Chorrillos-Campo Amarillo).

En paralelo, se informó que Vialidad Nacional ya trabaja en los primeros 6 kilómetros del Tramo 2 (Mina Poma-Alto Chorrillos).  En este caso, las tareas actuales incluyen limpieza y acondicionamiento de zona de camino; excavaciones y conformación de terraplenes y movimientos de suelo para la futura estructura de pavimento.

Esta obra es estratégica para la integración con el Paso de Sico y el acceso a los puertos del Pacífico, optimizando la logística para el sector minero, turístico, comercial y productivo.

La nueva traza permitirá la circulación segura de vehículos y camiones de gran porte.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO