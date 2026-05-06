Avanza un convenio con Nación para recuperar la Ruta Nacional 9/34

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo un encuentro de trabajo con el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy, con el objetivo de gestionar el flujo de fondos para obras en territorio salteño.

Como resultado de la gestión, se logró avanzar en un convenio específico para la recuperación de la Ruta Nacional 9/34, en el tramo que une Rosario de la Frontera con Metán, brindando respuestas a una histórica deuda con el sur provincial.

El gobernador Sáenz manifestó: “No me voy a cansar de reclamar lo que nos corresponde. Defender a Salta es esto: insistir y trabajar todos los días para que las obras se concreten y las soluciones lleguen. Los salteños no podemos seguir esperando”.

En tanto se avanzó con las gestiones para la continuidad de los trabajos del puente sobre río Vaqueros.

Otro de los ejes centrales fue la consolidación del corredor bioceánico. El mandatario y el funcionario nacional acordaron el próximo reinicio de los 18 kilómetros del Tramo 3 (Alto Chorrillos-Campo Amarillo).

En paralelo, se informó que Vialidad Nacional ya trabaja en los primeros 6 kilómetros del Tramo 2 (Mina Poma-Alto Chorrillos). En este caso, las tareas actuales incluyen limpieza y acondicionamiento de zona de camino; excavaciones y conformación de terraplenes y movimientos de suelo para la futura estructura de pavimento.

Esta obra es estratégica para la integración con el Paso de Sico y el acceso a los puertos del Pacífico, optimizando la logística para el sector minero, turístico, comercial y productivo.

La nueva traza permitirá la circulación segura de vehículos y camiones de gran porte.