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Recital solidario: Llega a Salta, César “Banana” Pueyrredón

El afamado artista actuará en el Teatro Provincial “Juan Carlos Saravia” a beneficio de la Fundación Manos Abiertas que ayuda a personas de la calle.

Salta Hoy

06 / 05 / 2026

 

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El recital tiene el objetivo de festejar las dos décadas de trabajo solidario. y reunir fondos para las obras de mejoras en el edificio donde pernoctan personas que se encuentran solas.

Así lo dijeron Silvana Crivelli e Inés López en su visita a los estudios de esta emisora.

El recital solidario de Banana Pueyrredón será el próximo 13 de mayo desde las 21 horas.

Las entradas que van de los 25 mil a los 50 mil, se pueden adquirir en la boletería del Teatro Provincial o en la ticketera “Vamos.gob.ar”.

La Casa de la Bondad de la Fundación Manos Abiertas está ubicada en Vicente López 1447 y allí se reciben donaciones en efectivo y también a nuevos voluntarios. 

Los interesados en ser voluntarios pueden participar de un taller informativo a realizarse el  Viernes 29 de mayo a las 18:30 hs en Manuela G. de Todd 739.

Mayores informes en el teléfono 3875250425 o en las redes sociales Manos Abiertas Salta.

 

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