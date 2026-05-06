Bodegueros preocupados por la caída en el consumo del vino
Aseguran que la alta presión impositiva, la ley de tolerancia cero y la competencia con otras bebidas hacen que el consumo de copa por persona se haya desplomado en Salta.
Salta Hoy
06 / 05 / 2026
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“Después de la pandemia caída del consumo se registró una caída de más del 25%”, dijo Alejandro Martorell, empresario del vino.
Y mencionó que otra provincia con gran producción de vinos como Mendoza, tiene un límite de tolerancia de 0,5 gramos de alcohol en sangre.
“Deberían pensarse esa ley de tolerancia cero con números y avales científicos, porque no es lo mismo una persona que toma una copa que un borracho”, expresó.