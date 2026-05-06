Investigan la muerte de un hombre mayor de edad en El Bordo, departamento General Güemes
El cuerpo fue encontrado anoche al costado de una camioneta.
Salta Hoy
06 / 05 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Dos menores de edad alertaron a la policía al notar el cuerpo afuera del vehículo.
Al llegar, los uniformados y médicos confirmaron el deceso.
No se encontraron evidencias de lesiones en el lugar y la hipótesis que se maneja es de una muerte por causas naturales.
Se espera el resultado de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento y se busca el testimonio de familiares sobre posibles problemas de salud.