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Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

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No hubo pérdidas materiales en el supermercado incendiado

Antes de las 7:00 de la mañana el sonido de la alarma y un aviso de una vecina permitieron el rápido accionar de los bomberos. Ocurrió en Zuviría al 1300.

Salta Hoy

06 / 05 / 2026

 

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Una empleada de la firma aseguró que afortunadamente no se produjeron pérdidas materiales ni heridos.

La mujer dijo que el fuego comenzó en un tablero eléctrico en una oficina sin uso ubicada en el primer piso de la estructura.

“Por suerte no perdimos nada de mercadería”, dijo la trabajadora.

Ademas confirmó que el supermercado abrira sus puertas mañana cuando se haya reparado el sistema eléctrico dañado.

 

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