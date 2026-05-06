No hubo pérdidas materiales en el supermercado incendiado

Una empleada de la firma aseguró que afortunadamente no se produjeron pérdidas materiales ni heridos.

La mujer dijo que el fuego comenzó en un tablero eléctrico en una oficina sin uso ubicada en el primer piso de la estructura.

“Por suerte no perdimos nada de mercadería”, dijo la trabajadora.

Ademas confirmó que el supermercado abrira sus puertas mañana cuando se haya reparado el sistema eléctrico dañado.