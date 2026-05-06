Academias folklóricas se reúnen en el Teatro Provincial
En el marco de las celebraciones patrias, la provincia de Salta será escenario del Cuarto Encuentro Provincial de Academias Folklóricas del NOA, una propuesta que invita a vivir el espíritu del 25 de mayo a través de la danza y la expresión colectiva.
Salta Hoy
06 / 05 / 2026
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Bajo el lema “Al Son del 25”, la iniciativa convoca a academias de toda la región a compartir una jornada que pone en valor las tradiciones culturales y la identidad del noroeste argentino.
La jornada del 25 de mayo combinará desfile, danzas tradicionales y presentaciones escénicas con participación regional.