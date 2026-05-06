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Retirados de la Policía y penitenciarios recibirán en junio la actualización de haberes

Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad de la provincia al informar que se completaron las gestiones ante ANSeS.

Salta Hoy

06 / 05 / 2026

 

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La Unidad de Trámites Previsionales, presentó mediante expediente digital una declaración jurada conforme a la normativa vigente. 

El incremento será del 2,90% retroactivo con el sueldo de febrero de 2026, que percibió la Administración Pública Provincial.

Para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 468-3142.

 

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