Retirados de la Policía y penitenciarios recibirán en junio la actualización de haberes
Así lo confirmó el Ministerio de Seguridad de la provincia al informar que se completaron las gestiones ante ANSeS.
Salta Hoy
06 / 05 / 2026
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La Unidad de Trámites Previsionales, presentó mediante expediente digital una declaración jurada conforme a la normativa vigente.
El incremento será del 2,90% retroactivo con el sueldo de febrero de 2026, que percibió la Administración Pública Provincial.
Para mayor información los interesados pueden comunicarse al teléfono 468-3142.