Campo Quijano: Aseguran haber visto cómo Federico López arrolló varias veces a la víctima

Dos de los testigos relataron que vieron cuando Maria José Cabrera (36 años) y López se insultaban a la salida del local bailable.

Entonces la mujer se paró en medio de la calle, frente al automóvil y fue embestida.

Cayó sobre el capot, y luego rodó a la calle, en ese momento fue cuando el vehículo -conducido por Federico López- le pasó por encima dos veces, para finalmente huir del lugar.

Una de las testigos señaló además que asistió a la víctima y la acompañó en la ambulancia hasta el Hospital San Bernardo, donde murió a los días.