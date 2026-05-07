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Campo Quijano: Aseguran haber visto cómo Federico López arrolló varias veces a la víctima

En el juicio se escuchó el testimonio de cuatro testigos presenciales, entre amigos y vecinos del lugar donde ocurrió el hecho.

Salta Hoy

07 / 05 / 2026

 

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Dos de los testigos relataron que vieron cuando Maria José Cabrera (36 años) y López se insultaban a la salida del local bailable.

Entonces la mujer se paró en medio de la calle, frente al automóvil y fue embestida.

Cayó sobre el capot, y luego rodó a la calle, en ese momento fue cuando el  vehículo -conducido por Federico López- le pasó por encima dos veces, para finalmente huir del lugar.

Una de las testigos señaló además que asistió a la víctima y la acompañó en la ambulancia hasta el Hospital San Bernardo, donde murió a los días.

 

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