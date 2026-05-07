Rige otra alerta amarilla: Advierten por viento efecto zonda en los Valles

La zona de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el área será afectada por viento zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.