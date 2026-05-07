Rige otra alerta amarilla: Advierten por viento efecto zonda en los Valles
Durante toda la jornada de este jueves, el fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa.
Salta Hoy
07 / 05 / 2026
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La zona de cobertura comprende los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.
El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el área será afectada por viento zonda con velocidades de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.