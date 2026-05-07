Bancos de niebla en Salta: un espectáculo matutino

A las 8:55, en la esquina de Belgrano y 20 de Febrero, la visibilidad seguía siendo muy baja.

El Hotel Alejandro I, que normalmente se ve claramente, estaba cubierto por las partículas de agua en el aire.

Los transeúntes se sorprendieron al no poder leer el nombre del hotel en su cima.

Este fenómeno meteorológico generó curiosidad entre los salteños.