Bancos de niebla en Salta: un espectáculo matutino
La niebla de esta mañana en Salta sigue siendo tema de conversación. En el macrocentro, y otros puntos de la ciudad los bancos de niebla comenzaron a formarse desde la madrugada.
Salta Hoy
07 / 05 / 2026
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A las 8:55, en la esquina de Belgrano y 20 de Febrero, la visibilidad seguía siendo muy baja.
El Hotel Alejandro I, que normalmente se ve claramente, estaba cubierto por las partículas de agua en el aire.
Los transeúntes se sorprendieron al no poder leer el nombre del hotel en su cima.
Este fenómeno meteorológico generó curiosidad entre los salteños.