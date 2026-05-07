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Dos accidentes de tránsito en cuestión de minutos: Niebla y velocidad las posibles causas

Ocurrieron esta mañana en Salta capital.

Salta Hoy

07 / 05 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa Ruta Nacional 51 y provincial 5]

El primero tuvo lugar minutos antes de las 8:00 en Luis Burela al 400, donde colisionaron dos motocicletas. 

El Sistema de Emergencias 911 recibió la alerta y se solicitó una ambulancia para uno de los motociclistas, quien presentaba un fuerte dolor en la pierna. 

A las 8:20, se reportó otro choque entre dos automóviles en la Ruta Nacional 51 y Provincial 24, cerca de una escuela especial. 

En este incidente, también se pidió una ambulancia para un ocupante que resultó herido. 

Las autoridades no descartan que la velocidad y la niebla hayan influido en ambos accidentes.

 

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