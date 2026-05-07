Detienen a un joven ladrón con 15 picaportes de bronce robados

Este tipo de robos habían sido denunciados por varios damnificados en la seccional quinta y otras áreas de la policía.

La Brigada de Investigaciones ya lo tenía identificado, en respuesta a varias denuncias recientes por este tipo de robos en la zona oeste de la ciudad.

Se recomienda a las víctimas que se dirijan a la dependencia policial Lola Mora para recuperar sus objetos.

El bronce robado suele venderse en pocos comercios locales, lo que facilita la identificación de los delincuentes.

Aunque debería haber mayor control o colaboración de estos comercios para evitar la compra de objetos robados.



