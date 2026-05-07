Detienen a un joven ladrón con 15 picaportes de bronce robados
El sujeto de 26 años fue detenido en la vía pública en Villa Primavera.
Salta Hoy
07 / 05 / 2026
Este tipo de robos habían sido denunciados por varios damnificados en la seccional quinta y otras áreas de la policía.
La Brigada de Investigaciones ya lo tenía identificado, en respuesta a varias denuncias recientes por este tipo de robos en la zona oeste de la ciudad.
Se recomienda a las víctimas que se dirijan a la dependencia policial Lola Mora para recuperar sus objetos.
El bronce robado suele venderse en pocos comercios locales, lo que facilita la identificación de los delincuentes.
Aunque debería haber mayor control o colaboración de estos comercios para evitar la compra de objetos robados.