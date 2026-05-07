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Detienen a un joven ladrón con 15 picaportes de bronce robados

El sujeto de 26 años fue detenido en la vía pública en Villa Primavera.

Salta Hoy

07 / 05 / 2026

 

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Este tipo de robos habían sido denunciados por varios damnificados en la seccional quinta y otras áreas de la policía. 

La Brigada de Investigaciones ya lo tenía identificado, en respuesta a varias denuncias recientes por este tipo de robos en la zona oeste de la ciudad. 

Se recomienda a las víctimas que se dirijan a la dependencia policial Lola Mora para recuperar sus objetos.

El bronce robado suele venderse en pocos comercios locales, lo que facilita la identificación de los delincuentes. 

Aunque debería haber mayor control o colaboración de estos comercios para evitar la compra de objetos robados.

 


 

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