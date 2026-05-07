Piden mayor compromiso para denunciar casos de maltrato infantil

Recordemos el caso de una bebé de 8 meses golpeada por sus padres, que permanece internada en el Hospital Materno Infantil.

Los padres admitieron su culpabilidad en un juicio abreviado y ahora están en libertad.

“Los golpes y castigos están prohibidos porque dejan serias secuelas en los niños y adolescentes” dijo la asesora al referirse al problema general.

La profesional sugirió a los progenitores o tutores pedir asistencia profesional a psicólogos sobre la buena crianza de los hijos”, expresó la asesora.

Colque hizo referencia a la Ley Lucio, sancionada en abril de 2023.

La misma crea el Plan Federal de Capacitación obligatoria, continua y permanente sobre derechos de la infancia para funcionarios públicos de los tres poderes del Estado.

Busca prevenir la violencia contra niños y adolescentes mediante la detección temprana, capacitación, actuación coordinada y campañas de concientización.

Si vecinos, familiares o amigos observan o escuchan algún signo de maltrato infantil deben llamar de inmediato al 9-1-1.