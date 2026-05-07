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El viento zonda llegó antes de lo previsto a Campo Quijano

Está cortada la Ruta Nacional 51 a la altura del kilómetro 13, donde cayeron cables sobre la calzada.

Salta Hoy

07 / 05 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Se esperaba el fenómeno para después del mediodía, sin embargo a las 9:00 la localidad comenzó a experimentar fuertes vientos. 

A las 9, la Ruta Nacional 51, en el kilómetro 13, fue cortada. Los cables cayeron sobre la calzada, lo que obligó a desviar la circulación de vehículos. 

Las autoridades recomiendan precaución a los conductores en la zona.

 

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