Obras inconclusas del Fondo de Reparación: Senadores y diputados recibieron al auditor

Los legisladores cuestionaron la abstención de opinión emitida por el organismo de control que, a su vez, se apoyó en la falta de documentación por parte de tres de las cinco unidades ejecutoras auditadas.

El auditor Marcos Segura Alsogaray mencionó la falta de información de parte del gobierno nacional sobre las obras del Fondo de Reparación Histórica.

“La información es fundamental y ante su ausencia tuvimos que abstenernos de opinar”, justificó el controlador.

Al finalizar la reunión así se expresó el senador Juan Cruz Curá.