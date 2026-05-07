Capello: “Se necesita mayor capacitación”

El Día de la Minería se conmemora hoy, 7 de mayo en la Argentina, en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente, a propuesta de la Junta de Gobierno.

Así, a partir del dictado de una serie de medidas tendientes a impulsar la investigación y explotación de las riquezas mineras, el Estado demostró por primera vez su preocupación por el desarrollo de la explotación de los recursos naturales (minerales, agua, petróleo y carbón).

Así lo recordó por Radio Salta, Mario Capello, ingeniero en Minas y ex subsecretario de Desarrollo Minero de la Nación.

Se refirió a la exclusividad del origen de la mano de obra en la minería. “La idea de exigir que la mano de obra sea exclusiva del lugar donde está radicada la empresa minera es alambrar la actividad y eso es una estupidez originada en el populismo”.

“El verdadero empresario no pide privilegio en las diferentes actividades”, manifestó Capello.