Resurgen los casos de intimidación pública en escuelas salteñas
Este miércoles en la Escuela Ejército Argentino, ubicada en Villa Mitre, se encontró un mensaje amenazante en la silla de un aula de cuarto grado.
Salta Hoy
07 / 05 / 2026
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El texto decía "mañana 6 de mayo tiroteo", aunque el día ya había pasado.
El personal de limpieza no lo había visto antes, ya que fue escrito con una fibra indeleble.
La silla donde se encontró el mensaje fue secuestrada para su peritaje.
Este incidente activó el protocolo establecido por la Fiscalía Penal Juvenil y el Ministerio de Educación.