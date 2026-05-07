Resurgen los casos de intimidación pública en escuelas salteñas

El texto decía "mañana 6 de mayo tiroteo", aunque el día ya había pasado.

El personal de limpieza no lo había visto antes, ya que fue escrito con una fibra indeleble.

La silla donde se encontró el mensaje fue secuestrada para su peritaje.

Este incidente activó el protocolo establecido por la Fiscalía Penal Juvenil y el Ministerio de Educación.