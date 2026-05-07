Amenazas virales: Colegios comenzaron a colocar cámaras en las aulas

Son varios los establecimientos en Capital, cuyos directivos, decidieron colocar los dispositivos de forma preventiva ante las amenazas de tiroteos.

Fernando Mazzone, secretario de la Asociación Docente Provincial dijo por Radio Salta que el gremio docente rechaza la medida y que elevará una queja formal ante el ministerio de Educación.

El representante docente inició hoy un nuevo periodo frente al gremio con varios cambios en el estatuto.