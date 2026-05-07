La concejal  Agustina Álvarez Eichele ahora es libertaria

Su incorporación al bloque de La Libertad Avanza refuerza nuestro compromiso de ser la voz de los vecinos que exigen transparencia, eficiencia y libertad” expresaron desde el partido.

“Con esta integración, nuestro bloque en el Concejo Deliberante suma más voces que defiendan las ideas de la libertad. Estamos unificando fuerzas para dar las batallas que Salta necesita. El cambio es ahora y es con todos los que compartan la visión de una Salta grande otra vez”, completa el posteo.

Al respecto Álvarez Eichele, dijo que su salida del PRO se debe a que el partido ha sido cooptado por el oficialismo provincial, lo que le impide mantener una oposición constructiva y libre.

“Quiero seguir manteniendo mi coherencia”, expresó.