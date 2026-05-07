 imagen

EN VIVO 15:00 a 17:00 HRS

La Tarde con Amigos

Conducción: Leonardo Tejerina

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

La concejal  Agustina Álvarez Eichele ahora es libertaria

En el posteo de las redes del partido del presidente se puede leer “¡MÁS FUERTES QUE NUNCA! le damos la bienvenida a la concejal Agustina Álvarez Eichele.

Salta Hoy

07 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Su incorporación al bloque de La Libertad Avanza refuerza nuestro compromiso de ser la voz de los vecinos que exigen transparencia, eficiencia y libertad” expresaron desde el partido.

“Con esta integración, nuestro bloque en el Concejo Deliberante suma más voces que defiendan las ideas de la libertad. Estamos unificando fuerzas para dar las batallas que Salta necesita. El cambio es ahora y es con todos los que compartan la visión de una Salta grande otra vez”, completa el posteo.

Al respecto Álvarez Eichele, dijo que su salida del PRO se debe a que el partido ha sido cooptado por el oficialismo provincial, lo que le impide mantener una oposición constructiva y libre. 

“Quiero seguir manteniendo mi coherencia”, expresó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO