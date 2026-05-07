La industria salteña teme por la falta de gas en invierno
La Unión Industrial de Salta pidió la intervención urgente del gobernador ante las de restricciones para las fábricas del NOA.
Salta Hoy
07 / 05 / 2026
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Las empresas quedan en "extrema vulnerabilidad energética" según anticiparon.
Por Radio Salta, Pablo Guantay, subsecretario de Energía e hidrocarburos aseguró que comprenden y acompañan el pedido de los industriales.
“Vamos a recurrir a la empresa distribuidora y al gobierno nacional para pedir un precio razonable” manifestó el funcionario provincial.