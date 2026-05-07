Condiciones climáticas adversas: Alerta amarilla por vientos intensos en toda la provincia
La advertencia la emitió el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana y tarde de este jueves. Abarca a Salta y provincias vecinas.
Salta Hoy
07 / 05 / 2026
VER GALERÍA
Se esperan vientos del sur y sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h; las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h.
En la zona cordillerana, se pronostican vientos del oeste, con velocidades de 65 a 80 km/h y ráfagas que superarán los 100 km/h.
Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios ante posibles inconvenientes.