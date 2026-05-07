Condiciones climáticas adversas: Alerta amarilla por vientos intensos en toda la provincia

Se esperan vientos del sur y sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h; las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h.

En la zona cordillerana, se pronostican vientos del oeste, con velocidades de 65 a 80 km/h y ráfagas que superarán los 100 km/h.

Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios ante posibles inconvenientes.



