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Condiciones climáticas adversas: Alerta amarilla por vientos intensos en toda la provincia

La advertencia la emitió el Servicio Meteorológico Nacional para la mañana y tarde de este jueves. Abarca a Salta y provincias vecinas.

Salta Hoy

07 / 05 / 2026

 

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Se esperan vientos del sur y sudoeste con velocidades de entre 35 y 50 km/h; las ráfagas pueden alcanzar los 80 km/h.

En la zona cordillerana, se pronostican vientos del oeste, con velocidades de 65 a 80 km/h y ráfagas que superarán los 100 km/h. 

Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios ante posibles inconvenientes.


 

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