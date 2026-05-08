Mejoras en las Rutas Nacionales del sur de la provincia para una mayor seguridad vial

El objetivo principal es mejorar la seguridad vial en estas importantes vías.

En la Ruta Nacional 16, se realizan trabajos de bacheo desde el empalme con la Ruta Nacional 9/34 hasta General Olleros.

Por otro lado, en la Ruta Nacional 9/34, se llevan a cabo tareas de bacheo desde Metán hasta Rosario de la Frontera.

Estos tramos habían sido duramente criticados por la comunidad por su deterioro y afectan a automovilistas y transportistas.

Se recomienda a los conductores transitar con precaución en las áreas de obra y seguir las indicaciones del personal.