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Mejoras en las Rutas Nacionales del sur de la provincia para una mayor seguridad vial

Vialidad Nacional comenzó las obras de recuperación y bacheo en las Rutas Nacionales N° 16 y N° 9/34.

Salta Hoy

08 / 05 / 2026

 

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El objetivo principal es mejorar la seguridad vial en estas importantes vías. 

En la Ruta Nacional 16, se realizan trabajos de bacheo desde el empalme con la Ruta Nacional 9/34 hasta General Olleros.

Por otro lado, en la Ruta Nacional 9/34, se llevan a cabo tareas de bacheo desde Metán hasta Rosario de la Frontera. 

Estos tramos habían sido duramente criticados por la comunidad por su deterioro y afectan a automovilistas y transportistas. 

Se recomienda a los conductores transitar con precaución en las áreas de obra y seguir las indicaciones del personal.

 

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