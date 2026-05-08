Mejoras en las Rutas Nacionales del sur de la provincia para una mayor seguridad vial
Vialidad Nacional comenzó las obras de recuperación y bacheo en las Rutas Nacionales N° 16 y N° 9/34.
Salta Hoy
08 / 05 / 2026
El objetivo principal es mejorar la seguridad vial en estas importantes vías.
En la Ruta Nacional 16, se realizan trabajos de bacheo desde el empalme con la Ruta Nacional 9/34 hasta General Olleros.
Por otro lado, en la Ruta Nacional 9/34, se llevan a cabo tareas de bacheo desde Metán hasta Rosario de la Frontera.
Estos tramos habían sido duramente criticados por la comunidad por su deterioro y afectan a automovilistas y transportistas.
Se recomienda a los conductores transitar con precaución en las áreas de obra y seguir las indicaciones del personal.