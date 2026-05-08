Una mujer permanece internada luego de sufrir quemaduras en el 35% de su cuerpo

El hecho -que cuenta con varios testigos -sucedió en el interior de una casa de Villa María Esther.

Tras una discusión con su pareja, la mujer de 48 años, habría tomado la determinación de rociarse con alcohol y prenderse fuego, tras lo cual debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Bernardo.

Así comentó el caso Flavio Peloc, responsable del área de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta.

"Es un contexto de índole privado donde una persona sufre una quemadura que podría estar relacionada con un intento de suicidio, lo que llevó a la intervención de la Policía de la provincia para su asistencia médica", expresó.

Dijo además que actualmente se encuentra en observación en el hospital de San Bernardo y que no hay indicios de violencia de género ni de un posible femicidio, y la situación se está investigando para esclarecer los hechos.