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Plantaron 32 nuevos árboles en avenidas del barrio Parque General Belgrano

La Municipalidad está llevando adelante un plan de reforestación en la ciudad con el objetivo de aumentar el volumen verde mediante nuevas plantaciones.

Salta Hoy

08 / 05 / 2026

 

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Javier Vásquez, director de Planificación y Forestación, anunció que se trabaja en el barrio Parque General Belgrano. 

Se colocaron 32 nuevos árboles de especies como lapachos rosados, pata de vaca y jaboneros. 

Estas acciones buscan mejorar la contención del agua de lluvia y regular la temperatura.

Además, se recuerda a los frentistas que deben tener al menos un árbol en su vereda, según lo estipula una ordenanza municipal.

 

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