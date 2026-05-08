Plantaron 32 nuevos árboles en avenidas del barrio Parque General Belgrano

Javier Vásquez, director de Planificación y Forestación, anunció que se trabaja en el barrio Parque General Belgrano.

Se colocaron 32 nuevos árboles de especies como lapachos rosados, pata de vaca y jaboneros.

Estas acciones buscan mejorar la contención del agua de lluvia y regular la temperatura.

Además, se recuerda a los frentistas que deben tener al menos un árbol en su vereda, según lo estipula una ordenanza municipal.