 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Allanamientos, detenidos y secuestro de armas de fuego en Angastaco

La investigación se inició por la publicación de armas de fuego en redes sociales.

Salta Hoy

08 / 05 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Un despliegue policial en los Valles Calchaquíes terminó con seis detenidos tras siete allanamientos simultáneos.

La investigación se inició por la difusión de imágenes en redes sociales donde se exhibían armas de fuego.

En los operativos se secuestró una pistola, réplicas, municiones, teléfonos y elementos de posible uso delictivo, como pasamontañas.

La justicia busca determinar si los implicados planeaban asaltos o si el arsenal está vinculado a hechos recientes en la zona.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO