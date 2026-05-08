Allanamientos, detenidos y secuestro de armas de fuego en Angastaco

Un despliegue policial en los Valles Calchaquíes terminó con seis detenidos tras siete allanamientos simultáneos.

La investigación se inició por la difusión de imágenes en redes sociales donde se exhibían armas de fuego.

En los operativos se secuestró una pistola, réplicas, municiones, teléfonos y elementos de posible uso delictivo, como pasamontañas.

La justicia busca determinar si los implicados planeaban asaltos o si el arsenal está vinculado a hechos recientes en la zona.



