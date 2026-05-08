Bomberos lograron sofocar un incendio en el Canal 3 de Cafayate

El fuego sorprendió a los vecinos cafayateños de calle Lerma, hoy a las 7:00 en el canal de televisión.

Según los primeros informes, el fuego habría sido causado por brasas mal apagadas de un asado que compartieron anoche los trabajadores.

Todo comenzó en una zona de depósito que colinda con un predio de departamentos.

Tras la alerta llegaron inmediatamente los bomberos, quienes lograron sofocar las llamas, que habían alcanzado gran altura y quemaron muebles de un departamento cercano.

Solamente hubo daños materiales y se esperan los resultados de las pericias para confirmar las causas del incendio.